"Поставка телефонов (смартфонов) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб""

376/ГТ - Строительно-монтажные работы, пусконаладочные и иные работы на переустройство строительства объекта ЦТП № 06-03-МК Радиоцентр "Снос существующих строений, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимых зданий", расположенного по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, ул. Краснолиманская, д. 21; д. 23 и д. 25 (ЮЗАО) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (62)