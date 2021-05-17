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    Главная / Торги / Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:5917.05.2021 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249113Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249113

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    BI0001350

    Наименование закупки

    Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная_документация.zip

    итоговый_протокол_BI0001350.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    KotovAJ@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249113Подведение итогов не позднее Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводовВологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Начальная цена

    91 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930456/name/60a4fd07b38c32.53913174

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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