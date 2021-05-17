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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для АО «Рязаньгоргаз»

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:5917.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для АО "Рязаньгоргаз" 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249290

    Уникальный номер закупки

    31-ОКЗ-04/2021

    Номер закупки

    31-ОКЗ-04/2021

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Проект_договора.docx

    Техническая_часть.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    fov@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатина Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Обувь

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 23:5921.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249290Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для АО "Рязаньгоргаз" 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    918 592,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация. По месту нахождения покупателя - город Рязань, ул. Зубковой 4 «Б»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть», являющихся неотъемлемой частью Документации. Срок поставки – в соответствии с заявкой победителя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    15.20

    Обувь

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги женские утепленные в соответствии с Техническим заданием Технической части Документации (Приложение № 2)"

    Кол-во: 27.00000

    "Позиция 2"

    "Сапоги мужские кожаные утепленные в соответствии с Техническим заданием Технической части Документации (Приложение № 2)"

    Кол-во: 135.00000

    "Позиция 3"

    "Ботинки мужские кожаные утепленные в соответствии с Техническим заданием Технической части Документации (Приложение № 2)"

    Кол-во: 126.00000

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