Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставленного товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней с момента принятия продукции на складе Заказчика, на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение поставки (товарные накладные ТОРГ-12; счета-фактуры, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ), возможна передача УПД. В первичных документах на поставку, в обязательном порядке указывается номер и дата настоящего Договора. С момента заключения договора до 30 сентября 2021 г. По заявке Заказчика поставка товара осуществляется не позднее 2 (двух) дней после подачи заявки.