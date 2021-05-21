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    Главная / Торги / Холодильное оборудование (агрегаты) Комбината общественного питания

    Холодильное оборудование (агрегаты) Комбината общественного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Холодильное оборудование (агрегаты) Комбината общественного питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продаже.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-54-30

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара, ул. Зпемеца 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    холодильное оборудование

    Список лотов

    Лот 1

    Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ

    Начальная цена

    422 385,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.119

    Оборудование холодильное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ

    Начальная цена

    422 385,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.119

    Оборудование холодильное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00Самара, ул. Зпемеца 18

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00Самара, ул. Зпемеца 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00Самара, ул. Зпемеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00

    Начальная цена

    265 021,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.119

    Оборудование холодильное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00"

    Кол-во: 1

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