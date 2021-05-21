www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Холодильное оборудование (агрегаты) Комбината общественного питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-54-30
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара, ул. Зпемеца 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ
Начальная цена
422 385,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
28.25.13.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭСамара, ул. Зпемеца 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина холодильная 1ХМ-ФУУ-801 РЭ
Начальная цена
422 385,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
28.25.13.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 15:30 GMT +321.05.2021 15:3021.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176514Дата и время окончания срока приема заявок Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00Самара, ул. Зпемеца 18
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 15:3004.06.2021 15:3004.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176514Подведение итогов не позднее Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00Самара, ул. Зпемеца 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина холодильная 1ХМФУУ-40/1-00
Начальная цена
265 021,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
28.25.13.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.