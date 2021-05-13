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Номер извещения
32110249579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка консольных светодиодных светильников для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3466 61-39-38
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil1-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Койфман Дмитрий Иосифович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
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Поставка консольных светодиодных светильников для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.202117.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249579Подведение итогов не позднее Поставка консольных светодиодных светильников для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка консольных светодиодных светильников для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
918 086,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
27.90.40
27.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44.00000
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