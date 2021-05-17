Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110249109 Уникальный номер закупки Номер закупки BI0001348 Наименование закупки Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Юридический адрес 160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А, Почтовый адрес г. Вологда, ул. Саммера 4а Контактный телефон +7 8172 57-21-89 Факс +7 8172 57-21-71 Адрес электронной почты KotovAJ@voloblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Котов Артем Юрьевич Место рассмотрения предложений Вологда Закупки и тендеры Вологодская область Ключевые слова:

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