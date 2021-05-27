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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже лома и отходов черных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Открытый аукцион по продаже лома и отходов черных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176509Дата и время окончания срока приема заявок Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 12А) 1 057,800 т. г. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион по продаже лома и отходов черных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Новый Уренгой, город Новый Уренгой, проезд 4, земельный участок 4.

    Номер извещения

    ГП176509

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Предмет договора

    Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 12А) 1 057,800 т.

    Начальная цена

    34352364.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Проет_договора_купли_продажи_Лом_черных_металлов__Вид_5А__12_А__в.2.docx

    ИНФОРМАЦИОННОЕ_СООБЩЕНИЕ_О_ТОРГАХ.docx

    Приложение___8._Инструкция_по_переводу_задатка.docx

    Пояснение по начальной цене

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусковой, несортированный (Вид 12А) 1 057,800 т.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@realstand.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 908-82-54

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением о торгах.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением о торгах.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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