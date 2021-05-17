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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

    Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249204Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409 РыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Ремонт_станка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 32-75-33

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    evmenova_la@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евменова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 23:0018.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249204Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409 Рыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    См.приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ по месту нахождения структурного подразделения Заказчика по следующему адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.168.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчёт Срок и порядок оплаты: Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи – приемки оказанных услуг. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика. Основанием для оплаты является счёт.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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