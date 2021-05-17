Выполнение работ по ремонту станка токарно-винторезного модели 1М63 инвентарный номер 2409

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчёт Срок и порядок оплаты: Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи – приемки оказанных услуг. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика. Основанием для оплаты является счёт.