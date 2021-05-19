Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования жизни для нужд акционерного общества «Научно-производственный центр «Полюс» (АО «НПЦ «Полюс»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования жизни для нужд акционерного общества «Научно-производственный центр «Полюс» (АО «НПЦ «Полюс»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249116Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования жизни для нужд акционерного общества «Научно-производственный центр «Полюс» (АО «НПЦ «Полюс»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    49.РК.4.6.2021_Приложение__1___Проект_Договора.doc

    49.РК.4.6.2021_Приложение__2___Техническое_задание.xlsx

    49.РК.4.6.2021_ДОЗ_НПЦ_Полюс_НС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию жизни

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию жизни сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249116Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249116Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249116Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249116Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию жизни сотрудников

    Начальная цена

    20 669 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 033 479,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 033 479,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ ПОЛЮС
    Все закупки и тендеры АО НПЦ ПОЛЮС

    Адрес местонахождения

    634012, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, 56 "В",

    634012, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, 56 "В"

    Классификатор ОКПД2

    65.11.10.110

    Услуги по страхованию жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

    Классификатор ОКВЭД2

    65.11

    Страхование жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование жизни"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211087012
    КО №16583/КО - Запасные части к турбинам для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (222NP00092)
    КО №16583/КО - Запасные части к турбинам для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС...
    594556
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    126 781 837
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014423
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазавского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений ...
    594558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014424
    376/ГТ - Строительно-монтажные работы, пусконаладочные и иные работы на переустройство строительства объекта ЦТП № 06-03-МК Радиоцентр "Снос существующих строений, отключение и перекладка инженерных коммуникаций сносимых зданий", расположенного по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, ул. Краснолиманская, д. 21; д. 23 и д. 25 (ЮЗАО) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (62)
    376/ГТ - Строительно-монтажные работы, пусконаладочные и иные работы на переустройство...
    594559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 834 475
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014422
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    594554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    19 707 094
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014421
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на...
    594553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014419
    Закупка СДТ
    Закупка СДТ
    594548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211086914
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    459 208
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП013191
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6» (д.Храброво - ст. Карская)
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство...
    589008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить