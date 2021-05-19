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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110249116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования жизни для нужд акционерного общества «Научно-производственный центр «Полюс» (АО «НПЦ «Полюс»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию жизни сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249116Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249116Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249116Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию жизни сотрудниковМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию жизни сотрудников
Начальная цена
20 669 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 033 479,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТомскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ ПОЛЮС
Все закупки и тендеры АО НПЦ ПОЛЮС
Адрес местонахождения
634012, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, 56 "В",
634012, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, 56 "В"
65.11.10.110
65.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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