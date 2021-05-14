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    Главная / Торги / Поставка смазок технических и специальных жидкостей

    Поставка смазок технических и специальных жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазок технических и специальных жидкостей г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смазок технических и специальных жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_9_документации_о_закупке.docx

    ОЗК_МСП_РПЗ_1145.docx

    Раздел_8_документации_о_закупке.doc

    Протокол_об_итогах_ОЗК_РПЗ_1145.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Orlova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Анна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смазок технических и специальных жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250473Подведение итогов не позднее Поставка смазок технических и специальных жидкостей г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазок технических и специальных жидкостей

    Начальная цена

    4 873 649,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 9 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 9 ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 8 Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931212/name/60a609ea528024.88596903

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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