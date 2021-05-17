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    Главная / Торги / Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).

    Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 13:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Документация__аукцион___135_1700_2021.doc

    1._Извещение_аукцион___135_1700_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 40-74-34

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    oozd@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 21:0026.05.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249081Подведение итогов не позднее Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двух автомобилей TOYOTA HILUX или эквивалентов (далее также Автомобили).

    Начальная цена

    7 420 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

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