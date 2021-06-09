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    Главная / Торги / Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 11:0009.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176513

    Уникальный номер закупки

    221/МКК-21

    Номер закупки

    221/МКК-21

    Наименование закупки

    Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_221_МКК_ЗК___продление___3.docx

    Прил_9_ТЗ.docx

    Прил_10_Проект_договора.docx

    Форма__1.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 11:00 GMT +309.06.2021 11:0009.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 10:0010.06.2021 10:0010.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176513Дата и время вскрытия заявок Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 10:0015.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176513Подведение итогов не позднее Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Начальная цена

    173 573,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мангалов для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб""

    Кол-во: 1.00

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