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Номер извещения
32110249036
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение молока сухого обезжиренного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Контактный телефон
+7 343 236-18-38
Факс
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Адрес электронной почты
econom_mes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроздов Вячеслав Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение молока сухого обезжиренного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249036Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение молока сухого обезжиренного Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 08:0017.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249036Дата и время вскрытия заявок Приобретение молока сухого обезжиренного Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение молока сухого обезжиренного
Начальная цена
215 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товара осуществляется по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 3 (пн-пт с 8-00 до 15-00). Поставщик поставляет Товар по настоящему Договору за счет собственных или привлеченных денежных средств.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЭС
Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
10.51.21.110
10.51
Документация лота
Кол-во: 1000.00000
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