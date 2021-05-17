Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставленного товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента принятия продукции на складе Заказчика, на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение поставки (товарные накладные ТОРГ-12; счета-фактуры, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ), возможна передача УПД. В первичных документах на поставку, в обязательном порядке указывается номер и дата настоящего Договора. Сроки поставки товара: с момента заключения договора до «31» мая 2020 г. Товар поставляется партиями в период действия договора, по заявке Заказчика, не позднее 2 (двух) дней после подачи заявки.