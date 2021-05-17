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    Главная / Торги / Приобретение молока сухого обезжиренного

    Приобретение молока сухого обезжиренного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249036Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение молока сухого обезжиренного ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение молока сухого обезжиренного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прилож_3_Обоснование_НМЦД.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.doc

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Контактный телефон

    +7 343 236-18-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    econom_mes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроздов Вячеслав Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение молока сухого обезжиренного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249036Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение молока сухого обезжиренного Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 08:0017.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249036Дата и время вскрытия заявок Приобретение молока сухого обезжиренного Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249036Подведение итогов не позднее Приобретение молока сухого обезжиренного Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение молока сухого обезжиренного

    Начальная цена

    215 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 3 (пн-пт с 8-00 до 15-00). Поставщик поставляет Товар по настоящему Договору за счет собственных или привлеченных денежных средств.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставленного товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента принятия продукции на складе Заказчика, на основании надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение поставки (товарные накладные ТОРГ-12; счета-фактуры, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ), возможна передача УПД. В первичных документах на поставку, в обязательном порядке указывается номер и дата настоящего Договора. Сроки поставки товара: с момента заключения договора до «31» мая 2020 г. Товар поставляется партиями в период действия договора, по заявке Заказчика, не позднее 2 (двух) дней после подачи заявки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЭС
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Классификатор ОКПД2

    10.51.21.110

    Молоко сухое не более 1,5 % жирности

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927364/name/60a22709802499.73019318

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 1000.00000

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