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    Главная / Торги / закупка хим.ТМЦ

    закупка хим.ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176525Дата и время окончания срока приема заявок закуп зим. ТМЦТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка хим.ТМЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФОРМА_для_заполнения_КП.xlsx

    проект_договора_с_приложениями.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-15

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    NShepeleva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп зим. ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176525Дата и время окончания срока приема заявок закуп зим. ТМЦТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2021 13:0017.06.2021 13:0017.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176525Дата и время вскрытия заявок закуп зим. ТМЦТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2021 16:0001.07.2021 16:0001.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176525Подведение итогов не позднее закуп зим. ТМЦТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.202101.07.2021 16:0001.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176525Подведение итогов не позднее закуп зим. ТМЦТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп зим. ТМЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ареометр АНТ-1 890-950"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ареометр АНТ-1 950-1010 для нефти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Оксид углерода высокой чистоты CO, 99.999%, 5 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Термометр ТТЖ спиртовой цена делений 1 град. (-50...+50) верх. часть 240 мм нижн.часть 163 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Баня лабораторная  ЛБ21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пресс (для ввода проб под давлением)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Увлажнитель ультразвуковой с бутылью ГЕ-3Б-1-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Устройство для сушки посуды ПЭ-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пробоотборник БМК-300В-2-2-1-1 в комплекте с вентилями ВС-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Пробоотборник ПГО-400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Пробоотборник КЖ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Пробоотборник КЖ-400 (р/д 21 МПа) 1.40.10.0669"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Пробоотборники с гибкой оболочкой для отбора проб газов EL-PACK G-300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Пробоотборник с гибкой оболочкой для отбора проб трансформаторного масла EL-PACK L-1000 (на 1000 мл)"

    Кол-во: 20

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    25.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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