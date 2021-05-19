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Номер извещения
ГП176681
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 05:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-03
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Evgeniy.Smirnov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176681Дата и время окончания срока приема заявок Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
19.08.2021 13:0019.08.2021 13:0019.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176681Подведение итогов не позднее Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
25
Документация лота
Кол-во: 1
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