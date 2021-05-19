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    Главная / Торги / Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176681Дата и время окончания срока приема заявок Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 05:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176681_second_parts_protocol.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Приложение___1.docx

    Приложение___2.7z

    Приложение___3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-03

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Smirnov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176681Дата и время окончания срока приема заявок Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2021 13:0019.08.2021 13:0019.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176681Подведение итогов не позднее Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202119.08.2021 13:0019.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176681Подведение итогов не позднее Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Венец зубчатый Z=254 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1009871/name/611a49ec118801.37188104

    16.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Венец зубчатый Z=254 m=20, № чертежа 1-71223"

    Кол-во: 1

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