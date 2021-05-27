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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже автотранспорта c пробегом (20 ед.). Продавец: ООО "Газпром трансгаз Ставрополь".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
см. документацию процедуры
Номер извещения
ГП176512
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
1 Трубоукладчик ТГ-502/А 2 ГАЗ3307 3 Татра-815 4 УАЗ-390902 5 ВИС2345-0000012 6 СЗАП-83571 7 ПС-8934 8 MERCEDES-BENZ ML 350 9 ПАЗ-320530 10 ГАЗ 389715 11 ЗИЛ-130 12 УАЗ-390902 13 ПАЗ-320530 14 ГАЗ-2705 15 ГАЗ-33081 16 ТАТРА-815C-1 17 ТАТРА-815С-1 18 Камаз - 53212 19 Газ-66-11 20 Краз - 255Б АЗО4412
Начальная цена
3101340.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2021 17:00
Дата и время проведения
31.05.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
1 Трубоукладчик ТГ-502/А 2 ГАЗ3307 3 Татра-815 4 УАЗ-390902 5 ВИС2345-0000012 6 СЗАП-83571 7 ПС-8934 8 MERCEDES-BENZ ML 350 9 ПАЗ-320530 10 ГАЗ 389715 11 ЗИЛ-130 12 УАЗ-390902 13 ПАЗ-320530 14 ГАЗ-2705 15 ГАЗ-33081 16 ТАТРА-815C-1 17 ТАТРА-815С-1 18 Камаз - 53212 19 Газ-66-11 20 Краз - 255Б АЗО4412
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
см. документацию процедуры
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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