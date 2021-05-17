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Номер извещения
32110248939
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Илоскребного комплекса для нужд АО "КемВод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-92
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зырянов Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Поставка Илоскребного комплекса
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Илоскребного комплекса
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМВОД
Все закупки и тендеры АО КЕМВОД
Адрес местонахождения
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11
42.21.13.127
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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