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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 08-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ АНОДНЫХ

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 08-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ АНОДНЫХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заземлителей анодныхОбнинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    08-21-КОЭ

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 08-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ АНОДНЫХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Документация_о_Конкурентном_отборе_в_эл._форме___08_21_КОЭ.docx

    Извещение_о_проведении_Открытого_конкурентного_отбора_в_эл._форме___08_21_КОЭ.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Юридический адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    Почтовый адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Контактный телефон

    +7 48439 7-21-18

    Факс

    +7 48439 6-32-32

    Адрес электронной почты

    kalganova@obninskgorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калганова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Обнинск

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка заземлителей анодных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248986Подведение итогов не позднее Поставка заземлителей анодныхОбнинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заземлителей анодных

    Начальная цена

    2 383 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Адрес местонахождения

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933169/name/60a78b2d59b362.03917397

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 140.00000

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