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Номер извещения
32110248986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 08-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ АНОДНЫХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,
Почтовый адрес
249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -
Контактный телефон
+7 48439 7-21-18
Факс
+7 48439 6-32-32
Адрес электронной почты
kalganova@obninskgorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калганова Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Обнинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка заземлителей анодных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка заземлителей анодных
Начальная цена
2 383 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
Адрес местонахождения
249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,
249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -
27.90.40
27.90
Документация лота
Кол-во: 140.00000
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