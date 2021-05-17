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    Главная / Торги / Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличности

    Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:3017.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249110Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличностиКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249110

    Уникальный номер закупки

    21/КЭС/02035

    Номер закупки

    21/КЭС/02035

    Наименование закупки

    Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_на_ГПБ.doc

    Свод_по_инкассации.xls

    Тех_задание_.docx

    PL_32110249110.PDF

    Договор_инкассация_прием.doc

    ЗД_ЗП_21_КЭС_0035_на_сайт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб. 719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:30 GMT +317.05.2021 11:3017.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249110Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличностиКемерово

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 11:0031.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249110Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличностиКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249110Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличностиКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по инкассации, пересчету и зачислению на счет денежной наличности

    Начальная цена

    7 356 494,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится путем списания без распоряжения Клиента со счета Клиента в срок не позднее 5 (Пятого) рабочего числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    82.91.12.000

    Услуги агентств по сбору платежей

    Классификатор ОКВЭД2

    82.91

    Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951173/name/60c05716414469.83171530

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Кемерово"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Топки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт. Крапивинский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт. Зеленогорский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Юрга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Новокузнецк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Осинники"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Калтан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Мыски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Междуреченск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Белово"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Гурьевск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Салаир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт. Красный Брод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пос. Инской"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Промышленная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Киселевск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Прокопьевск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Ленинск-Кузнецкий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Полысаево"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Анжеро-Судженск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.ЯЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Ижморский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Тайга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Яшкино"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности г.Мариинск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Тисуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Белогорск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Тяжинский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной наличности пгт.Верх-Чебула"

    Кол-во: 1

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