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    Главная / Торги / Выбор поставщика уплотнительных материалов

    Выбор поставщика уплотнительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 07:5917.05.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнительных материаловИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика уплотнительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2___Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Не

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Продукты минеральные неметаллические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка уплотнительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248908Подведение итогов не позднее Поставка уплотнительных материаловИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уплотнительных материалов

    Начальная цена

    155 013,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"

    Кол-во: 1

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