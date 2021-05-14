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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110249759
Уникальный номер закупки
00101
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-61
Факс
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Адрес электронной почты
ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412
Начальная цена
1 624 116,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
45.20.2
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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