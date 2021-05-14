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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412

    Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249759Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249759

    Уникальный номер закупки

    00101

    Номер закупки

    00101

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_порядок.doc

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_условия.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 4212 91-13-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249759Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту легкового транспорта СМП-412

    Начальная цена

    1 624 116,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    45.20.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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