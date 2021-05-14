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    Главная / Торги / Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО "БКС"

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО "БКС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО "БКС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_УАЗ_БКС_Актуальная_2_лота.doc

    Документация_УАЗ_БКС_Актуальная_2_лота.docx

    13_БКС.pdf

    13_БКС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатенко Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248845Дата и время вскрытия заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248845Подведение итогов не позднее Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    1 740 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.111

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932353/name/60a720662ec9a7.37651028

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 2

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248845Дата и время вскрытия заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248845Подведение итогов не позднее Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    944 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.111

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932354/name/60a720aeb4d108.88971140

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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