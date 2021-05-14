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Номер извещения
32110248845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО "БКС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-91
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатенко Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248845Дата и время вскрытия заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
1 740 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
29.10.42.111
29.10
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248845Дата и время вскрытия заявок Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автомобилей УАЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
29.10.42.111
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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