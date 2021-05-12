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Номер извещения
32110249013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт и устройство новых вводов ХВС в корпусах Общества: - ремонт ввода водопровода в корпусе № 1 (2 ввода); - устройство нового ввода водопровода корпуса № 11 и корпуса № 2; - ремонт существующего ввода водопровода В1-1 корпуса № 11; - ремонт ввода водопровода в корпусе № 6; - устройство ввода водопровода в корпусе № 37
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и устройство новых вводов ХВС в корпусах Общества: - ремонт ввода водопровода в корпусе № 1 (2ввода); - устройство нового водопровода корпуса № 11 и корпуса № 2; - ремонт существующего ввода водопровода В1-1 корпуса № 11; - ремонт ввода водопровода в корпусе № 6; -устройство ввода водопровода в корпусе № 37
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 13:0026.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249013Подведение итогов не позднее Ремонт и устройство новых вводов ХВС в корпусах Общества: - ремонт ввода водопровода в корпусе № 1 (2ввода); - устройство нового водопровода корпуса № 11 и корпуса № 2; - ремонт существующего ввода водопровода В1-1 корпуса № 11; - ремонт ввода водопровода в корпусе № 6; -устройство ввода водопровода в корпусе № 37 г. Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и устройство новых вводов ХВС в корпусах Общества: - ремонт ввода водопровода в корпусе № 1 (2ввода); - устройство нового водопровода корпуса № 11 и корпуса № 2; - ремонт существующего ввода водопровода В1-1 корпуса № 11; - ремонт ввода водопровода в корпусе № 6; -устройство ввода водопровода в корпусе № 37
Начальная цена
2 432 607,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и ЛСР
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная,32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
43.22.11
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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