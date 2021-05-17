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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности подводных переходов газопроводов для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности подводных переходов газопроводов для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:5917.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249465Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектовВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-31/2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности подводных переходов газопроводов для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Приложение_2_к_ТЗ.__Программа_работ__подводный_переход.docx

    Приложение_3_к_ТЗ._Свидетельство_о_регистрации_ОПО_от_15.08.2018.pdf

    Приложение_4_к_ТЗ._Расчет_начальной__максимальной__суммарной_стоимости.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_1_к_ТЗ._Перечень___Подводные_переходы..pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249465Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектовВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927874/name/60a261cf2af474.20831929

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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