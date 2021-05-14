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Номер извещения
32110249713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кранов шаровых фланцевых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
8142799013
Факс
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Адрес электронной почты
omts@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сёмкин Геннадий Иванович
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кранов шаровых фланцевых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровых фланцевыхПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249713Дата и время вскрытия заявок Поставка кранов шаровых фланцевыхПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249713Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровых фланцевыхПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кранов шаровых фланцевых
Начальная цена
1 217 087,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
28.14
28.14
Документация лота
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