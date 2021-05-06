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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку слитков кузнечных из марки стали 16ГС в адрес ООО «УМЗ»

    Запрос ценовых котировок на поставку слитков кузнечных из марки стали 16ГС в адрес ООО «УМЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176495Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    46

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку слитков кузнечных из марки стали 16ГС в адрес ООО «УМЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    46_ТЗ__техническое_задание_слитки_кузнечные__16ГС_от_29.04.2021.pdf

    ПРИЛОЖЕНИЯ_для_Поставщиков.docx

    46_приложение_1_16ГС.docx

    ГП176495_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-32 доб. 3

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 09:00 GMT +306.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176495Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2021 09:0006.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176495Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.202111.05.2021 13:3011.05.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176495Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слитки кузнечные массой 4,7-5,2 т марка стали 16ГС химический состав по ГОСТ 19281-2014, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество 40 т. (+/-10%)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад Покупателя находящегося по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения договора. Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара. Условия оплаты товара: по согласованию сторон.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23

    Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали

    24.10.21

    Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/922220/name/609a6028ac4775.18365575

    14.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Слитки кузнечные ст.16ГС"

    Кол-во: 40

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