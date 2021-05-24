Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку КИПиА для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110262089 Уникальный номер закупки 21/ОПвИМЭ/0008 Номер закупки 21/ОПвИМЭ/0008 Наименование закупки Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку КИПиА для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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