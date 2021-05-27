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    Главная / Торги / Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255699Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной арматуры клапан ВДКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255699

    Уникальный номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0106

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0106

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2_15_дней_лот_1.docx

    приложение___1_ТЗ_клапан_на__2021г._лот_2.docx

    Приложение___2_15_дней_лот2.docx

    Приложение___1_ТЗ_поставка_ВД_на__2021г._лот_1.docx

    ЗП_нч_дн_б.docx

    продление1.docx

    Протокол__395_3__Поставка_клапанов_ВД.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.202124.06.2021 12:0024.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255699Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной арматуры клапан ВДКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Начальная цена

    4 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/996074/name/6102218cb7f7b5.08798520

    29.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛАПАН 1053-50-0 ДУ50 РУ137 Т-560С ПАР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "КЛАПАН 1054-40-0 ДУ40 РУ373 Т-280С СРЕДА РАБОЧАЯ ВОДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "КЛАПАН 588-10-0 ДУ10 РУ373 Т-280С СРЕДА РАБОЧАЯ ВОДА"

    Кол-во: 112

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН 589-10-0 ДУ10 РУ250 Т-545С СРЕДА РАБОЧАЯ ПАР МАТЕРИАЛ СТ12Х1МФ ТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "КЛАПАН 998-20-0 ДУ20 РУ373 Т-280С СРЕДА РАБОЧАЯ ВОДА ТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ"

    Кол-во: 170

    "Позиция 6"

    "КЛАПАН КЗР 104.50.00-Э ДУ50 РУ 37,3 МПА Т-250 ГР ПРИВОД ПЭМ-Б6У 0,55КВТ 220В"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.202124.06.2021 12:0024.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255699Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной арматуры клапан ВДКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной арматуры клапан ВД

    Начальная цена

    3 640 237,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛАПАН 1052-65-0 ДУ65 РУ 23,5МПА. Т-250 РУЧНОЙ ПР."

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "КЛАПАН 1052-65-Э ДУ65 РУ23 ПАР 250ГР ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "КЛАПАН 1053-50-0 ДУ50 РУ137 Т-560С ПАР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН 1057-65-Э СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Б-792-ЭР-ОА-1 1.7КВТ 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "КЛАПАН 588-10-0 ДУ10 РУ373 Т-280С СРЕДА РАБОЧАЯ ВОДА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "КЛАПАН 589-10-0 ДУ10 РУ250 Т-545С СРЕДА РАБОЧАЯ ПАР МАТЕРИАЛ СТ12Х1МФ ТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "КЛАПАН 788-400/600-0-01 ДУ 400/600 РУ2,5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КЛАПАН 998-20-0 ДУ20 РУ373 Т-280С СРЕДА РАБОЧАЯ ВОДА ТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "КЛАПАН 999-20-0 ДУ20 РУ250 Т-545С СРЕДА РАБОЧАЯ ПАР МАТЕРИАЛ СТ12Х1МФ ТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ"

    Кол-во: 42

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