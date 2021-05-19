Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

    Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 23:5919.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176486Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей средыСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0072131-351-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР

    Юридический адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Почтовый адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Контактный телефон

    +7 812 449-49-70 доб. 11192

    Адрес электронной почты

    zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмичев Руслан Николаевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 23:59 GMT +319.05.2021 23:5919.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176486Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей средыСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014423
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазавского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений ...
    594558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014422
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    594554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    19 707 094
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014421
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на...
    594553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014419
    Закупка СДТ
    Закупка СДТ
    594548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211086914
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    459 208
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП013191
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6» (д.Храброво - ст. Карская)
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство...
    589008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014418
    421/ТС - Оборудование для ремонта силовых трансформаторов для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-439)
    421/ТС - Оборудование для ремонта силовых трансформаторов для нужд ООО "ТГК-Сервис"...
    594543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 253 731
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211086900
    МИ №1188/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (35/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1188/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Серпуховского...
    594545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить