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    Главная / Торги / Заготовки для гребенок

    Заготовки для гребенок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2021 11:0008.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176488Дата и время окончания срока приема заявок Заготовки для гребенокЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176488

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    404

    Наименование закупки

    Заготовки для гребенок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    СП-1702.00 для ЭТП.pdf

    ГП176488_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-33

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букарев Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заготовки для гребенок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2021 11:00 GMT +308.06.2021 11:0008.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176488Дата и время окончания срока приема заявок Заготовки для гребенокЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2021 11:0008.06.2021 11:0008.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176488Дата и время вскрытия заявок Заготовки для гребенокЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176488Подведение итогов не позднее Заготовки для гребенокЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовки для гребенок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/986249/name/60f5023ee3a375.21093779

    19.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заготовка 360х290х30 для гребенок; Р18"

    Кол-во: 20

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