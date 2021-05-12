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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку топлива

    Аукцион на право заключения договора на поставку топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 09:3012.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    29.04.2021 18:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Греку Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 09:30 GMT +312.05.2021 09:3012.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.05.2021 23:0017.05.2021 23:0017.05.2021 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252125Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топливаМосква

    Дата и время проведения

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252125Дата и время проведения Поставка топливаМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 23:0018.05.2021 23:0018.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252125Подведение итогов не позднее Поставка топливаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 23:0018.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252125Подведение итогов не позднее Поставка топливаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива

    Начальная цена

    34 010 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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