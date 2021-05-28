Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа нежилого помещения общей площадью 868,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12

    Продажа нежилого помещения общей площадью 868,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176483Дата и время окончания срока приема заявок Продажа нежилого помещения общей площадью 868,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12 МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа нежилого помещения общей площадью 868,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ул. Большая Переяславская, д. 12

    Номер извещения

    ГП176483

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

    Предмет договора

    Продажа нежилого помещения общей площадью 868,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12

    Начальная цена

    82500000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    02.06.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_Переяславская.docx

    Бенефициарная_справка.docx

    Информационная_справка_Переяславская.pdf

    СОГЛАШЕНИЕ_О_ЗАДАТКЕ__ПРИСОЕДИНЕНИЕ_.doc

    Проект_ДКП.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

    Юридический адрес

    111673, Российская Федерация, Москва, ул. Суздальская, дом 10, корпус 3, этаж 1, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 499 110-12-91

    Адрес электронной почты

    tsun@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Владимиров Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tsun@moek.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 110-12-91

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111673, Российская Федерация, Москва, ул. Суздальская, дом 10, корпус 3, этаж 1, ком. 6

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014423
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазавского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка дизель-генераторов 100 кВт (Реконструкция системы сбора месторождений ...
    594558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014422
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    375/ГТ - Серверное оборудование для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (159)
    594554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    19 707 094
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014421
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на...
    594553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014419
    Закупка СДТ
    Закупка СДТ
    594548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211086914
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    459 208
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП013191
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6» (д.Храброво - ст. Карская)
    Оказание услуг по перебазировке техники для объекта строительства «Обустройство...
    589008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014418
    421/ТС - Оборудование для ремонта силовых трансформаторов для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-439)
    421/ТС - Оборудование для ремонта силовых трансформаторов для нужд ООО "ТГК-Сервис"...
    594543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 253 731
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211086900
    МИ №1188/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (35/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1188/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Серпуховского...
    594545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить