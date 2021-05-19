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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОКО-80/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_форме_1__ЦП.xlsx

    Итоговый_протокол_ОКО_80_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    T160012@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харламов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248530Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

    Начальная цена

    162 500,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Классификатор ОКПД2

    16.10

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10

    Распиловка и строгание древесины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933325/name/60a79fbfc01a17.29220452

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распиловка и строгание древесины"

    Кол-во: 13.00000

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