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    Главная / Торги / Запрос предложения на закупку металлопроката (попозиционная закупка)

    Запрос предложения на закупку металлопроката (попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:3914.05.2021 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176489Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176489

    Уникальный номер закупки

    562

    Номер закупки

    562

    Наименование закупки

    Запрос предложения на закупку металлопроката (попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176489_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_о_попозиционной_закупке.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:39 GMT +314.05.2021 12:3914.05.2021 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176489Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176489Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176489Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/944090/name/60b71bb9070991.36373595

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг Ст 3 СП 48мм 6 метр."

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 2"

    "Круг Ст 3 СП 52мм 6 метр."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 3"

    "Круг Ст 3 СП 20мм 6 метр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Круг медный М1 диаметр 25мм М1 25х2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Круг медный М1 диаметр 30мм М1 30х2000."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Круг медный М1 диаметр 40мм М1 40х2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Труба нержавеющая диаметр 168*10 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 8"

    "Труба нержавеющая диаметр 273*10 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 9"

    "Труба ВГП 20х2,8 (без консервации) от 8 метров"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "Труба ф 20х20х2 (6 метров)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Крановый рельс КР-100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Круг Ст 3 СП 8мм 6 метр."

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Труба стальная электросварная ф 89х5"

    Кол-во: 0.5

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