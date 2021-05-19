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    Главная / Торги / Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения оси линейной части объекта и изготовлению исполнительной съемки

    Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения оси линейной части объекта и изготовлению исполнительной съемки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248510Дата и время окончания срока приема заявок Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    43-33/2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения оси линейной части объекта и изготовлению исполнительной съемки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx

    Техническое_задание.rar

    Проект_договора.doc

    протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 35256 4-48-20 доб. 334

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yakovlevrv@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Роман Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 11:59 GMT +319.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248510Дата и время окончания срока приема заявок Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248510Дата и время вскрытия заявок Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 16:3024.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248510Подведение итогов не позднее Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам Чебоксары

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248510Подведение итогов не позднее Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по инженерным изысканиям и исполнительным съемкам

    Начальная цена

    136 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935959/name/60acc2054c7b52.76240516

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

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