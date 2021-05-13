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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 21:0013.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176484

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2244

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.pdf

    Документация__Лот_2244.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 21:00 GMT +313.05.2021 21:0013.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 06:0014.05.2021 06:0014.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176484Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2021 13:0030.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176484Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176484Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка соединительных деталей трубопроводов для Харбейского м.р."

    Кол-во: 161

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