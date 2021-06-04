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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11033 "Выполнение работ по "Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой энергии."

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11033 "Выполнение работ по "Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой энергии."

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 08:0004.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176479Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой эХХМАО-Югра, г. МегионПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176479

    Уникальный номер закупки

    01-0061864-358-2021

    Номер закупки

    01-0061864-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11033 "Выполнение работ по "Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой энергии."

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 34643 4-68-91

    Адрес электронной почты

    ooz-snmng@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    ХХМАО-Югра, г. Мегион

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    «Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой э

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 08:00 GMT +304.06.2021 08:0004.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176479Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой эХХМАО-Югра, г. Мегион

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    «Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой э

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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