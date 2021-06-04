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Номер извещения
ГП176479
Уникальный номер закупки
01-0061864-358-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11033 "Выполнение работ по "Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой энергии."
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-68-91
Адрес электронной почты
ooz-snmng@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
ХХМАО-Югра, г. Мегион
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«Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой э
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 08:00 GMT +304.06.2021 08:0004.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176479Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой эХХМАО-Югра, г. Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Техническое перевооружение котельных Мегионского, Аганского, Южно-Аганского и Ватинского месторождений нефти. Узлы учёта тепловой э
Официальный сайт, на котором размещена документация
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