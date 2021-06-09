Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:8689, площадью 34 170 кв.м., с разрешенным использованием – санаторная деятельность, находящийся в аренде у ООО «Газпром добыча Астрахань» на основании договора с Муниципальным образованием город-курорт Сочи от 16.01.2018 № 4900010609, заключенный на срок с 17.10.2017 по 17.10.2066. На земельном участке отсутствуют строения и инженерные коммуникации.