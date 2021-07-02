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    Главная / Торги / Металлопрокат для нужд "ПО "Полет"-филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Металлопрокат для нужд "ПО "Полет"-филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2021 09:0002.07.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248696Дата и время окончания срока приема заявок МеталлопрокатМосква, ул. Новозаводская, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248696

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат для нужд "ПО "Полет"-филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    215Д21_12_Решение_108_от_18.06.21.pdf

    215Д21_13_Документация_изм.docx

    215Д21_18_Протокол_286_от_07.07.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бангард Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Новозаводская, д.18

    Закупки и тендеры Москва

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2021 09:00 GMT +302.07.2021 09:0002.07.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248696Дата и время окончания срока приема заявок МеталлопрокатМосква, ул. Новозаводская, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.07.2021 09:0002.07.2021 09:0002.07.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248696Дата и время вскрытия заявок МеталлопрокатМосква, ул. Новозаводская, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 11:0007.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248696Подведение итогов не позднее МеталлопрокатМосква, ул. Новозаводская, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат

    Начальная цена

    14 990 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    74 950,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    74 950,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.22.120

    Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/977363/name/60e68b2a182cd7.88101297

    08.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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