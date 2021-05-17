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Номер извещения
32110248670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вспомогательный инструмент ТМ "HAIMER" (Извещение №70/47-2021)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 12:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-40
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бродский Е. А.
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вспомогательный инструмент ТМ "HAIMER"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вспомогательный инструмент ТМ "HAIMER"
Начальная цена
154 559,52
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка вспомогательного инструмента "HAIMER" в количестве 544 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть III Документации об аукционе к Извещению №70/47-2021) и Проектом договора (Часть IV Документации об аукционе к Извещению №70/47-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силамиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
28.49.23
46.9
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 25
Кол-во: 27
Кол-во: 25
Кол-во: 41
Кол-во: 29
Кол-во: 25
Кол-во: 29
Кол-во: 17
Кол-во: 29
Кол-во: 27
Кол-во: 17
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 13
Кол-во: 13
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