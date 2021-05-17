Вспомогательный инструмент ТМ "HAIMER" (Извещение №70/47-2021)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ на день оплаты. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 35 (тридцати пяти) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по Договору, при этом поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. Заявка направляется по электронной почте или посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала. Датой получения заявки Поставщиком является день, следующий за днем отправки по электронной почте или посредством факсимильной связи заявки Покупателем. Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству. Доставка Товара до мест поставки, указанных в п. 3.4. проекта Договора, осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии)