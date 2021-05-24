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Номер извещения
ГП176476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической части
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической части
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176476Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической частиКолпино
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176476Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической частиКолпино
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 16:0015.06.2021 16:0015.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176476Подведение итогов не позднее Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической частиКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средний ремонт ЭМК г/п 50/12,5тн. инв. № 12879 по механической и электрической части
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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