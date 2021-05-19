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    Главная / Торги / выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ

    выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248472Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110248472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_К_ТЗ_Сметный_расчет.xlsx

    Раздел_V_ТЗ__описание_предмета_закупки_.docx

    Раздел_IV__Проект_договора.docx

    14_21_ЭА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
    Все закупки и тендеры МТУСИ

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,

    Почтовый адрес

    111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А

    Контактный телефон

    +7 495 957-77-31

    Факс

    +7 495 362-26-13

    Адрес электронной почты

    zakupka@mtuci.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерохин Сергей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:3025.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248472Подведение итогов не позднее выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ

    Начальная цена

    2 152 974,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МТУСИ
    Все закупки и тендеры МТУСИ

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,

    111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ "

    Кол-во: 1.00000

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