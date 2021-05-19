www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110248472
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,
Почтовый адрес
111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А
Контактный телефон
+7 495 957-77-31
Факс
+7 495 362-26-13
Адрес электронной почты
zakupka@mtuci.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерохин Сергей Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту туалетов в здании студенческого общежития № 3 МТУСИ
Начальная цена
2 152 974,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А,
111024, Г МОСКВА77, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 8А
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.