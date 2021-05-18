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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»

    на право заключения договора на поставку прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:3018.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110248227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_882_от_16.06.2021_г._Часть_3_.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 09:3016.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248227Подведение итогов не позднее Поставка прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прицепной манипуляторной косилки для нужд АО «МАШ»

    Начальная цена

    4 892 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    28.30.51

    Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.30

    Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962440/name/60d1ae06295829.21926142

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства"

    Кол-во: 1.00000

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