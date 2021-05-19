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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110249766
Уникальный номер закупки
00087
Наименование закупки
Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-61
Факс
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Адрес электронной почты
ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16
Начальная цена
2 294 900,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
47.52.7
47.52.79
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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