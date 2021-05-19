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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16

    Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249766

    Уникальный номер закупки

    00087

    Номер закупки

    00087

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_МСП_условия.docx

    Конкурсная_документация_МСП_порядок.doc

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 4212 91-13-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249766Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов на объекты СМТ № 16

    Начальная цена

    2 294 900,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    47.52.7

    Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.52.79

    Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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