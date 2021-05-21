Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка преобразователя термоэлектрического для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка преобразователя термоэлектрического для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователя термоэлектрического644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка преобразователя термоэлектрического для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    205Д21_1_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    ZAKupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка преобразователя термоэлектрического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователя термоэлектрического644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 09:0021.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176477Дата и время вскрытия заявок Поставка преобразователя термоэлектрического644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176477Подведение итогов не позднее Поставка преобразователя термоэлектрического644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователя термоэлектрического

    Начальная цена

    228 304,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка преобразователя термоэлектрического"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083671
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку модулей питания
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    594073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 466 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП237278
    Поставка преобразователя частоты DANFOSS, тип VLT AutomationDrive FC302, 200кВт согл.ТЗ
    Поставка преобразователя частоты DANFOSS, тип VLT AutomationDrive FC302, 200кВт согл.ТЗ
    593857
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083184
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку модулей питания
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    593986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    632 346
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РКС-Тамбов
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211065011
    Преобразователи частоты
    Преобразователи частоты
    591230
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    993 210
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить