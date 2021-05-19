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    Главная / Торги / Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)

    Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176474Дата и время окончания срока приема заявок Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176474

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:00 GMT +319.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176474Дата и время окончания срока приема заявок Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 17:3028.05.2021 17:3028.05.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176474Подведение итогов не позднее Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 17:3028.05.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176474Подведение итогов не позднее Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Охранные услуги офиса ОП «Иркутское», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочая, д. 3 «Б», с установкой на объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по охране территории одним невооруженным сотрудником охраны при суточном режиме работы"

    Кол-во: 5136

    "Позиция 2"

    "Установка кнопки тревожной сигнализации (КТС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Абонентская плата за обслуживание КТС"

    Кол-во: 7

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