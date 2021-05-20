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Номер извещения
ГП176487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
3412 доб. 910-124
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
araslanovrr@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арасланов Руслан Рустамович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176487Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.Ижевск
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 12:0015.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176487Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова 6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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