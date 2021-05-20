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    Главная / Торги / Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176487Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_капремонт_станка_3Е184В_Ижсталь.pdf

    Акт_технического_состояния_станка_3Е184В_Ижсталь.pdf

    Паспорт_3Е_184_В_ч1.7z

    Паспорт_3Е_184_В_ч2.7z

    Документация__капремонт_станка_3Е184В_Ижсталь_.doc

    Проект_договора__капремонт_станка_3Е184В_Ижсталь_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    3412 доб. 910-124

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    araslanovrr@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арасланов Руслан Рустамович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176487Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 12:0015.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176487Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176487Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бесцентрового станка мод. 3Е184В.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова 6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт полуавтоматического круглошлифовального бецсентрового станка мод. 3Е184В."

    Кол-во: 1

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