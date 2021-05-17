Заказчики

Наименование заказчика

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА

Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА