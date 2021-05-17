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Номер извещения
32110248634
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мобильный лингофонный кабинет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПЛ ЛЕНИНА, ДОМ 4/5,
Почтовый адрес
г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5
Контактный телефон
+7 8422 44-30-77
Факс
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Адрес электронной почты
aukcion@ulspu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аюпов Дамир Фатихович
Место рассмотрения предложений
г. Ульяновск, Ленина, д. 4/5
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мобильный лингофонный кабинет
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110248634Дата окончания срока рассмотрения заявок Мобильный лингофонный кабинетг. Ульяновск, Ленина, д. 4/5
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 14:3018.05.2021 14:3018.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248634Подведение итогов не позднее Мобильный лингофонный кабинетг. Ульяновск, Ленина, д. 4/5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильный лингофонный кабинет
Начальная цена
137 410,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА, ФГБОУ ВО УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПЛ ЛЕНИНА, ДОМ 4/5,
г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5
26.20.30.000
26.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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