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    Главная / Торги / Поставка летних шин

    Поставка летних шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110247943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летних шинМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110247943

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    235-21

    Наименование закупки

    Поставка летних шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Протокол_об_итогах___2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клёнова Виктория Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка летних шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110247943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летних шинМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110247943Дата и время вскрытия заявок Поставка летних шинМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110247943Подведение итогов не позднее Поставка летних шинМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка летних шин

    Начальная цена

    328 506,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора» и (или) Разделом 4 «Техническое задание» Извещения о проведении закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора» и (или) Разделом 4 «Техническое задание» Извещения о проведении закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора» и (или) Разделом 4 «Техническое задание» Извещения о проведении закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.11.000

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932067/name/60a65f9fcad217.10506005

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во:

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