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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110247943
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка летних шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка летних шин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110247943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летних шинМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110247943Дата и время вскрытия заявок Поставка летних шинМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка летних шин
Начальная цена
328 506,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора» и (или) Разделом 4 «Техническое задание» Извещения о проведении закупки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора» и (или) Разделом 4 «Техническое задание» Извещения о проведении закупки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
22.11.11.000
22.11
Документация лота
Кол-во:
Кол-во:
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